ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июля. /ТАСС/. Полиции Гонконга уже удалось установить личности нескольких десятков подозреваемых в погромах в здании Законодательного совета, и в ближайшее время могут последовать их аресты. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post .

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"В комплексе парламента изъяты тысячи вещественных доказательств, включая защитные каски, респираторные маски и железные прутья", - сообщил изданию источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, они изучают отпечатки пальцев и образцы ДНК.

В понедельник, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов штурмовали здание Законодательного совета. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь и устроили погромы. Ночью их вытеснила оттуда полиция, применившая слезоточивый газ.

Лица атакующих были скрыты масками и защитными очками. Тем не менее, следственные органы считают возможным постепенно установить их личности и привлечь к ответственности. По сообщениям местных СМИ, уже задержаны 13 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в разных районах города за последние дни.

Правительство Гонконга решительно осудило акты вандализма в здании Законодательного совета, а центральные власти КНР призвали привлечь участников штурма к уголовной ответственности. По утверждению первого постколониального главы администрации Гонконга Дун Цзяньхуа, который в последние годы занимает пост зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, штурм парламента был тщательно срежиссирован, в нем участвовала группа "профессионально подготовленных лиц".