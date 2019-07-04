Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

ТАСС, 4 июля. Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"На 4 июля привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А - 10952 человека, против брюшного тифа - 469 человек, против дизентерии Зонне - 1576, охвачено фагированием - 1140 детей и 1469 взрослых", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках контроля за качеством питьевой воды привозной лабораторией было исследовано 299 проб. Кроме того, сотрудники проверили в пунктах временного размещения 142 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 26 проб воды, 275 смывов и 38 проб дезинфекционных средств.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемостью находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - уточнили в службе.