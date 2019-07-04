Опрос: представители сферы науки и образования чаще других удовлетворены своей работой

ТАСС, 4 июля. Представители сферы науки и образования чаще других удовлетворены своей работой, меньше всего таких среди начинающих специалистов и административного персонала. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего - среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%)", - говорится в сообщении. Чем дольше человек работает на своем месте, тем выше вероятность, что ему нравится то, чем он занимается и наоборот, добавили в сервисе по поиску работы.

Аналитики HeadHunter также выяснили, что 56% работающих соискателей хотели бы сменить сферу деятельности. Среди начинающих специалистов и студентов эта доля выше.

Сменить работу в ближайшее время планируют 66% работающих соискателей. Чаще всего такие намерения встречаются у работников сферы безопасности, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты (72%), перспектив карьерного роста (48%) и возможности получать удовлетворение от ежедневной работы (39%), показало исследование.