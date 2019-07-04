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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Губернатор Приморья выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в Баренцевом море

Олег Кожемяко отметил, что подводники с честью и до конца выполнили воинский долг

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Глава Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования семьям и родственникам моряков, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

"С честью и до конца выполнив воинский долг, ценой своей жизни, спасая других, геройски погибли моряки-подводники. У многих из нас жизнь связана с морем, на флоте служили наши отцы, сыновья, мы не понаслышке знаем, насколько трудна и опасна профессия моряка, особенно моряка-подводника. Скорбная память о геройски погибших офицерах-подводниках навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении на официальной странице Кожемяко в Instagram.

 

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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