Хайнань ожидает дальнейшее упрощение действующего для граждан 59 стран безвизового режима

ХАЙКОУ /Китай/, 4 июля. /ТАСС/. Южную китайскую провинцию Хайнань ожидает дальнейшее упрощение условий действующего в отношении граждан 59 стран безвизового режима въезда на остров. Постепенно будут созданы условия для увеличения строка пребывания в провинции без визы, который сейчас ограничен 30 днями. Об этом говорится в опубликованном заявлении Управления общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим на Хайнане для иностранных туристов из 59 стран, распространяющийся как на группы, так и индивидуальные поездки, действует с 1 мая 2018 года. Среди стран, включенных в этот список, Россия, Великобритания, Франция, Германия, США и другие.

За период с 1 мая 2018 года по 30 июня этого года поток иностранных туристов без визы в провинцию Хайнань вырос на 18,8% и составил 447 тыс. человек. Безвизовый режим в отношении граждан 59 стран дал мощный толчок развитию международного туризма на острове, доходы от которого в 2018 году увеличились на 12,7% - до $767 млн.

На базе действующего безвизового режима Государственным управлением по делам иммиграции Китая было принято решение распространить его также на тех иностранцев, которые приезжают на Хайнань с деловыми целями, на лечение, для участия в выставках и спортивных соревнованиях.

В дальнейшем, говорится в заявлении ведомства, будет изучен вопрос о создании условий, необходимых для продления максимального срока пребывания на острове без визы. В отношении разных стран могут устанавливаться различные максимальные сроки безвизового пребывания в провинции с учетом целого ряда факторов, в частности, потребности туристического рынка, уточнили в управлении.

Власти КНР к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.