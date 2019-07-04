Сахалинские зоозащитники подали апелляцию на приговор горсуда по косаткам в Приморье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сахалинские общественные организации "Экологическая вахта Сахалина", "Друзья Океана" и "Бумеранг" подали апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав добычу выловленных млекопитающих незаконной. Однако суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии.

"Мы вчера подали апелляцию, просим признать предъявленные нами обвинения о бездействии Роспотребнадзора", - сообщил собеседник агентства.

По информации зоозащитников, Росрыболовство тоже намерено обжаловать приговор суда.

О ситуации с животными

С лета прошлого года в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По информации следствия, животных вылавливали с нарушениями. По факту незаконного вылова биоресурсов возбудили уголовное дело.

20 июня стало известно, что две косатки и шесть белух из содержащихся в приморской бухте Средней отправлены в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих из бухты Средняя выпустили в море 27 июня. Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выпущенные на свободу животные чувствуют себя нормально.