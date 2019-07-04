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Более 400 врачей привлекли в села Чувашии по программе "Земский доктор"

По словам министра здравоохранения республики Владимира Викторова, для полноценной работы не хватает 84 человек

ТАСС, 4 июля. Свыше 400 врачей стали участниками программы "Земский доктор" в Чувашии с момента ее запуска. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

"С момента работы программы "Земский доктор" 427 специалистов мы привлекли в село. Основная масса наших врачей осталась на местах после пяти лет работы. И это позволило сохранить обеспеченность врачами на селе до 18,7 на 10 тыс. населения, и даже повысить ее на 2,2%", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что главная проблема в настоящее время в первичном звене: не хватает участковых терапевтов, врачей общей практики, участковых педиатров. "Укомплектованность по врачам составляет 75,6% по всей республике. В первичном звене укомплектованность 79,9%. Не хватает для полноценной работы 84 человек", - уточнил он.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны проработать пять лет.

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