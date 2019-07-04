В Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

КРОНШТАДТ, 4 июля. /ТАСС/. Панихида по 14 российским морякам-подводникам, которые погибли в территориальных водах РФ в Баренцевом море, началась в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте.

Панихиду проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, на ней присутствуют моряки и офицеры Военно-морского флота, а также прихожане, которые пришли почтить память погибших подводников.

"Мы потеряли моряков-подводников. Трагедия, которая свершилась в Баренцевом море, невосполнимая утрата для всей нашей страны. Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силу в молитве. Сейчас во всех храмах Петербурга совершаются заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и детей, чтобы Господь дал им сил пережить это горе", - сказал митрополит Варсонофий перед началом службы.

Он зачитал соболезнования Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в адрес руководства Минобороны РФ.

О трагедии

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Инцидент произошел 1 июля в российских водах Баренцева моря. Пожар возник при проведении батиметрических измерений.

Среди погибших семь капитанов 1-го ранга: Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. На глубоководном аппарате вместе с ними погибли три капитана 2-го ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев. Подполковник медицинской службы Александр Васильев и три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков также ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.