В Госдуме считают, что доходы людей от продажи ягод и грибов не должны облагаться налогом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действующая норма об отсутствии налога на доходы от продажи дикоросов частными лицами должна быть сохранена после введения регулирования на сбор диких ягод, грибов, орехов. Об этом заявил в четверг ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя проект постановления кабмина, которым предлагается наделить Минсельхоз правом регулировать сбор дикоросов.

"Несомненно, что все законодательные изменения ни в коем случае не должны коснуться интересов людей", - подчеркнул Николаев. "На сегодняшний день у нас свободный сбор [дикоросов] для личных нужд, есть очень четко прописанная норма в Налоговом кодексе о том, что доходы от продажи частными лицами грибов, ягод не облагается налогом. Это все необходимо сохранить", - убежден он. "Нам нужно создавать новые возможности для людей, но ни в коем случае не ущемлять и не менять то хорошее, что уже сейчас есть", - добавил политик.

При этом сам факт, что "правительство, наконец, обратило внимание на отрасль сбора и переработки дикоросов", глава комитета Госдумы считает очень позитивным. "Мы уже в рамках Национального лесного форума и на площадке комитета в течение двух лет говорим об этой теме и пытаемся обратить внимание правительства, властей отдельных регионов", - напомнил он.

Для развития этой отрасли необходимы изменения в законодательстве, отметил Николаев. "Дело в том, что 12 лет назад, когда принимался новый Лесной кодекс, про эту сферу просто забыли, в результате чего объем сбора дикоросов сразу упал более чем в 10 раз. Это огромная потеря рабочих мест, это огромные потери в экспортной сфере и многое другое", - констатировал он.

"Поэтому мы со своей стороны готовы работать над изменениями в законодательстве, чтобы возродить сферу и рынок сбора и переработки дикоросов - отрасль, в которой, несомненно, Россия должна быть абсолютным лидером во всем мире", - заключил парламентарий.

В среду стало известно, что Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений. Позднее в Минсельхозе уточнили, что не планируют вводить ограничения и контрольные меры по сбору дикоросов предприятиями и гражданами.