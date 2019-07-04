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Голикова рассказала о сокращении населения российских малых городов на 1,5 млн

По словам вице-премьера, это произошло за последние 15 лет
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Население малых российских городов уменьшилось за последние 15 лет на 1,5 млн человек, основной отток был зафиксирован в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Об этом в четверг сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 млн человек. В основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других", - сказала она.

"Отсутствие возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, посетить культурные мероприятия, пройти профессиональное образование и устроиться на достойное место работы являются у нас главными факторами внутренней миграции и оттока населения из малых городов", - пояснила вице-премьер.

Голикова отметила, что в настоящее время в России почти 2 тыс. малых городов, в которых проживает более 23 млн человек.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он пройдет с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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