Голикова: распространенность заболеваний в городах в 1,5 раза выше, чем в селах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в селах, однако из-за высокого уровня доступности здравоохранения продолжительность жизни в городах по итогам 2018 года составила 73,3 года, что на два года выше, чем в селах. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"Распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности <...> Но достаточно высокий уровень доступности здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни в городах по итогам 2018 года почти на два года больше, чем в сельской местности (73,3 года против 71,7 лет)", - сказала она.

Голикова отметила, что в числе факторов, которые отрицательно сказываются на здоровье, - неблагоприятные воздействия окружающей среды, низкая физическая активность из-за высокой доступности транспорта.

"В основном развитие городов происходило стихийно без их четкого планирования, что не позволяет разработать единые для всех городов стандартизованные подходы к формированию здоровой среды обитания", - добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что новые принципы городского устройства, способствующие развитию здоровья в городах, отнесены Всемирной организацией здравоохранения к одним из основных приоритетов до 2050 года.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.