Путин направил приветствие участникам форума "Инженеры будущего-2019"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2019". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня форум вновь собрал молодых ученых, работников промышленных предприятий и конструкторских центров, студентов и аспирантов. Тех, кто не хочет "идти проторенными дорогами", ищет неординарные, перспективные научные, инженерные решения, кого отличают дерзость мысли и амбициозность целей, объединяет искреннее стремление трудиться на благо России", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что за прошедшие годы форум укрепил свой авторитет, получил поддержку со стороны крупных российских корпораций, ведущих технических вузов и общественных организаций, помог многим начинающим специалистам воплотить в жизнь намеченные планы.

Президент выразил уверенность, что интеллектуальный, творческий потенциал и инициативность участников будут востребованы в интересах развития России.

VIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проходит с 4 по 13 июля в Оренбургской области. Организаторами мероприятия стали Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство региона, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.