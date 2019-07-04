Пять садов в центре Петербурга закрыли для посетителей из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Пять садов в историческом центре Санкт-Петербурга закрыли в четверг для посещения на фоне прогнозируемых дождей, грозы и сильных порывов ветра. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Садовники закрыли Таврический сад, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад Галины Старовойтовой и Овсянниковский сад в связи с неблагоприятным прогнозом: в Петербурге обещают дожди и грозы, порывы ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Влажная и тяжелая после дождей листва увеличивает угрозу падения деревьев при сильном ветре, пояснили в комитете.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на четверг дожди разной интенсивности прошли по всему городу, больше всего осадков зафиксировали в Пулкове - 16,1 мм. Местные жители утром в четверг публиковали в соцсетях фотографии, на которых автомобилям на Южном шоссе приходилось объезжать подтопленные участки дороги по тротуарам.

Ранее в Гидрометцентре Санкт-Петербурга сообщили, что в июле в городе ожидается выпадение до 120% осадков при норме в 79%.