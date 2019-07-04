Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

"В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий. "В распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция проекта приказа "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин", который заменит действующий перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин", - прокомментировали в ведомстве.

Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда.

Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений.

В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий.