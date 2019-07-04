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В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий

Парламент одобрил инициативу почти единогласно: три человека воздержались, а 45 проголосовали за принятие закона

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. /ТАСС/. Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий. Об этом сообщает агентство ТТ.

Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь). Теперь же к имеющимся двум вариантам прибавился третий - "бюр" (ребенок), - которым могут воспользоваться те, кто не в состоянии идентифицировать себя с каким-либо из полов.

Гендерная автономия предоставляет теперь трансгендерам возможность менять юридический пол исходя из гендерной идентичности. Никаких медицинских заключений или прохождения курса лечения при этом не требуется.

Документ был одобрен парламентом почти единогласно: три человека воздержались, а 45 проголосовали за принятие закона.

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