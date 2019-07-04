Глава Роспотребнадзора заявила о рисках возникновения эпидемий в больших городах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Риски возникновения эпидемий в больших городах велики из-за их густонаселенности, сказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Московского урбанистического форума.

"Якобы эпидемические риски уходят, однако, нет, сегодня мы видим, что они только растут. И в условиях больших городов значимость их <...> разрастается. Почему? Потому что контагиозные болезни (передающиеся при контакте - прим. ТАСС) становятся более рисковыми", - сказала она.

По ее словам, один час нахождения в вестибюле московского метро, например, на станции "Комсомольская" - это 10 тыс. потенциальных воздушно-капельных контактов в час. "Вот они - риски возникновения эпидситуации, благо в Москве этот риск не реализуется. В городе очень много того, чтобы этого не случилось. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов", - рассказала она.

При этом на здоровье жителей больших городов существенно влияет воздействие физических, химических и биологических факторов, добавила Попова.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в парке "Зарядье".

На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу.

Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. Кроме того, гостей форума ждет более 100 культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.