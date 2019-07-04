Китайцам запретили гулять с голым торсом

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Власти Цзинани - административного центра провинции Шаньдун (Восточный Китай) - выступили с предупреждением, что, несмотря на жаркую погоду, граждане должны соблюдать на улицах правила приличия. Как сообщает газета China Daily, муниципальный орган по поддержанию этических норм в обществе распространил специальный циркуляр, регулирующий внешний вид граждан в публичных местах, таких, как парки, скверы, различные достопримечательности, а также в общественном транспорте.

В частности, горожанам запрещается появляться на людях с обнаженным торсом или босиком. Им также настоятельно рекомендовано не плавать, не совершать омовений и не стирать одежду в фонтанах, озерах и прудах в черте города.

Местным СМИ, находящимся в ведении городской администрации, предложено выделить отдельные рубрики, страницы или сюжеты, чтобы рассказывать о нарушителях. Фотографии или видеосюжеты с полуобнаженными гражданами отныне будут регулярно появляться на страницах городских газет и муниципального телевидения. Злостных нарушителей будут также штрафовать.

Как заявила глава Цзинанньского комитета по строительству высокой городской культуры Фань Личжэнь, эти правила вступили в силу с 28 июня. Но не только Цзинань пытается повысить культурный уровень своих жителей. Похожие запреты вводятся на летний период и в многомиллионном городе прямого подчинения Тяньцзине, где за появление в общественных местах лиц обоего пола "топлес" решено выписывать штраф на сумму от 50 до 200 юаней ($7-29).

В то же время власти китайских городов вынужденно признают, что появляться на улице без рубашки - широко распространенная манера, которой придерживаются, прежде всего, люди старшего и среднего возраста. Обычно полуодетые горожане выходят на улицы в таком виде в вечернее время. Женщины при этом все же соблюдают определенный дресс-код, появляясь в пижамах или коротеньких платьях.

Тема широко обсуждается в соцсетях. Большинство пользователей отмечают, что в китайском обществе есть некоторые "табу". Например, строго запрещена порнография, незаконными являются также азартные игры. Но по поводу того, можно ли считать оскорблением общественной нравственности вид велорикши без рубашки, единого мнения нет.

Есть и шутки, связанные с нарушениями приличий по части одежды. Так, привычка мужчин высоко заворачивать майки, оставляя голым живот, уже получила наименование "китайского бикини".

Жара на большей части Китая между тем только усиливается. В ближайшие дни метеорологи обещают во многих местах температуру до 40 и более градусов.