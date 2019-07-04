Европейский университет в Петербурге вернул аккредитацию образовательных программ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Аккредитация образовательных программ возвращена Европейскому университету в Санкт-Петербурге по итогам проверки комиссии Росаккредагентства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Решением Рособрнадзора Европейский университет получил аккредитацию", - сказал собеседник агентства.

Европейский университет - частный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Образовательное учреждение не имело лицензии с июля 2017 года по лето 2018 года. В апреле 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла для рассмотрения по существу заявку Европейского университета в Санкт-Петербурге на аккредитацию образовательных программ.

Председатель совета ректоров вузов города и области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов ранее сообщил, что за пять лет число частных вузов, имеющих аккредитацию и лицензию в Санкт-Петербурге, сократилось в пять раз на пять лет.