На главу "Автодора" завели дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проверка законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области завершилась возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка во время подписания соглашения о сотрудничестве со Счетной палатой.

В числе примеров успешного взаимодействия со Счетной палатой он привел совместную проверку в 2018 году строительства ЦКАД. "Большой объем нарушений был выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сообщил Чайка.

В феврале 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев уволил председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергея Кельбаха, назначив на эту должность его первого заместителя Вячеслава Петушенко, который ранее курировал техническую политику компании.

15 октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства. В конце октября Генпрокуратура начала проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД, проверочные мероприятия проводились вместе со Счетной палатой. Проверка велась и в отношении компании "Автодор".

Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, оно предполагает пять пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Проект был разработан в начале 2000-х годов, строительство началось в 2015 году. Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год. Предполагается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит многие трассы и шоссе.