Власти Москвы в 2019 году объявят конкурс на исследование влияния 5G на здоровье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московские власти намерены до конца года объявить конкурс по определению подрядчика для проведения исследования влияния сети 5G на здоровье человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

"Конкурс по выбору подрядчика планируется объявить в этом году", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что профильные российские министерства и ведомства проведут научные исследование по санитарным нормам для сетей пятого поколения (5G). Целью исследования является "оценка влияния сотовой связи и технологии 5G на здоровье граждан и комфортную городскую среду, в свете предстоящего внедрения в России 5G". В результате работ планируется получить научно обоснованные данные о целесообразности изменения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько на полях Московского урбанистического форума, в Минсвязи РФ создана рабочая группа по этому вопросу.

"В мире проводится огромное количество исследований на эту тему. Мы планируем использовать наработки мировых исследований. Мы также хотим посмотреть на те нормы, которые существуют у нас в стране: у нас нормы 90-х годов по влиянию сотовой связи, излучению, они во много раз жестче, чем в скандинавских странах, и эта разница тормозит развитие технологий", - добавил Горбатько.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.