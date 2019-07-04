Конкурс на разработку концепции арт-парка в Петербурге объявят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга объявят конкурс на разработку концепции арт-парка на набережной Малой Невы в центре города до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

"До конца года планируем объявить конкурс на разработку концепции парка. Рассматривается возможность проведения конкурса на международном уровне. Здесь мы хотим пойти по практическому пути, в конкурсе будут участвовать лучшие профессионалы. Проект должен быть максимально реалистичным в части его реализации и соблюдения сроков", - сказал он.

В четверг городские власти запустили онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего парка. Отобрано 24 наиболее популярных названия, из которых горожанам предстоит выбрать наиболее органичный с их точки зрения вариант. Также есть возможность предложить свой альтернативный вариант.

Как уточнил Григорьев, площадь территории, на которой планируется разместить парка составляет 9 га.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парковой зоны составит около 6 гектаров. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.