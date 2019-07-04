Акция против американских санкций проходит у резиденции посла США в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек проводят акцию против политики санкций США у резиденции американского посла в Москве, где в ближайшее время начнется прием по случаю Дня независимости.

Как сообщили корреспонденту ТАСС участники митинга, они представляют рабочий совет компании "ГАЗ", которая находится под американскими ограничениями.

На тротуаре напротив входа в Спасо-хаус собралось примерно 50 человек. Некоторые пришли с плакатами, на которых написаны лозунги против санкционного нажима со стороны Вашингтона. В своих выступлениях участники акции подчеркивают, что заложенные в основу американской конституции принципы противоречат политике ограничений и давления на другие страны.

Обстановка в районе митинга спокойная. Безопасность резиденции обеспечивают сотрудники российской полиции и охрана дипмиссии.

Посол США Джон Хантсман, комментируя журналистам проведение акции, подчеркнул, что американские ценности включают в себя право свободно выражать свою точку зрения. "Сегодня мы отмечаем День независимости, - сказал он. - В этот день мы отдаем дань уважения американским ценностям, которые включают в себя право на выражение различных точек зрения".