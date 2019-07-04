Сити-ферма, "Дедсад" для людей с деменцией. Как заработать на решении социальных проблем

Многие предприниматели пришли в этот бизнес через личные истории. Часто это семейное дело. Их сила — чуткость к потребностям клиентов, а слабое место — умение продавать. В течение двух месяцев в бизнес-акселераторе Фонда поддержки социальных проектов (ФПСП) им помогли "прокачать" навыки. "Фабрику предпринимателей" прошли основатели 51 проекта из 30 регионов, а в финал вышли 13 участников, которые получили право на льготное кредитование. Пять финалистов рассказали ТАСС о себе, помощи менторов, и будущем своего дела. "Касается". Студия, где работают незрячие массажисты "Мой муж на протяжении последних пяти лет тренирует в Хабаровске команду по слепому футболу — единственную на Дальнем Востоке. У него есть команда ребят из интерната для слепых и слабовиящих, а есть взрослые спортсмены. Спорт — это важно для инвалидов, но после того, как они перестают играть, например, по возрасту, — у них нет социализации. Я знала о том, что есть массажные салоны со слепыми специалистами и подумала: "Почему бы не обучить наших ребят и не открыть у нас такой салон?" Прошлой весной пришла идея. Прошлым летом мы выиграли грант в местном фонде — 380 тыс. рублей. Прошлой осенью-зимой на эти деньги мы обучили двух массажистов, и дело пошло", — рассказывает Антонина Потапова из Хабаровска.

Описание Антонина и Денис Потаповы © Пресс-служба Фонда поддержки социальных проектов

Она была госслужащей, помогала региональным неккомерческим организациям, ради этого дела в итоге оставила работу. А ее супруг помогает, но продолжает работать футбольным тренером.

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В некоторых странах Азии студии, в которых работают массажисты с нарушениями зрения, не редкость. Клиенты предпочитают обращаться именно к ним, считая, что у незрячих и слабовидящих выше чувствительность рук. В российских городах студии "слепого массажа" пока экзотика, но среди них уже есть прибыльные фирмы. Основательница студии "Касается" надеется, что у нее тоже получится сделать свой бизнес успешным. "Несколько месяцев бизнес был "на паузе". Надо было рекламироваться, искать клиентов. А у меня была основная работа, и я пыталась понять, смогу ли я совмещать? Как организовать все? У нас не было ни помещения, ни названия, ни логотипа. Тренеры — наши наставники —устроили нам "перезагрузку": здесь я придумала название, поняла, что теперь — это новый виток в моей жизни, за два месяца сделала 25 продаж, это не очень много, но с нуля — это хороший результат. Теперь буду искать помещение для салона". В Хабаровске история нового салона быстро разлетелась. Недавно к команде присоединился еще один слабовидящий массажист. А местный фонд уже собирается обучать инвалидов по зрению этой профессии за свои деньги.

Чем занимается Фонд поддержки социальных проектов Фонд поддержки социальных проектов создан в 2017 году. Проводит образовательные программы для социальных предпринимателей. Программы фонда бесплатны для участников, отбор ведется постоянно на конкурсной основе. Продолжение

Сити-ферма Greenbar. Для рестораторов и горожан будущего Семь лет назад Антон Едлин стоял в пробке во дворе люберецкой новостройки и обдумывал план побега в деревню из мегаполиса. "Я провел в том заторе полтора часа — это меня и "добило" окончательно. У меня тогда была своя фирма — я продавал строительные леса, но мы с женой думали о том, что можно попробовать поменять жизнь. И скоро подыскали домик в деревне в Тульской области".

Описание Анна Вититина © Пресс-служба Фонда поддержки социальных проектов

Мобильные сити-фермы Greenbar — это оборудование для выращивания свежей зелени, лекарственных трав и овощей на гидропонике. Есть промышленные варианты (от 120 тыс. рублей) — их покупают в рестораны, которые хвастаются экологически чистой зеленью, выращенной самостоятельно. И есть "домашние" сити-фермы (от 40 тыс. рублей) для школьных классов, домов досуга для пенсионеров, обеспеченных горожан, которые не против поиграть в экофермера на балконе. Футурологи считают, что сити-фермер — это профессия будущего. Мегаполисы растут, экология ухудшается, мы придем к тому, что будем выращивать овощи и фрукты на крышах высоток, разводить рассаду на подоконниках и не считать это "бабушкиным занятием". Антон и Анна — супруги и основатели бизнеса — верят в эти прогнозы, говорят, что к ним обращались застройщики с идеей соорудить огород на крыше, но проблема — нет специалистов, которые могут обслуживать такие городские угодья. "Даже у рестораторов с этим трудности, — добаляет Антон. — Сити-ферма есть, а сити-фермеров — нет".

Оборудование он собирал самостоятельно — по разработкам 1956 года. "Это не то чтобы я изобретатель, — уточняет он. — Мне в один момент стало интересно попробовать сделать такое оборудование, чтобы выращивать лекарственные травы. Вот возьмите чай и положите туда нашу мяту", — советует мне. Своей мятой в течение двух месяцев он и Анна угощали всех участников акселератора. "Бизнес-акселератор многое нам дал в плане "прокачки", — рассказывает об итогах Анна. Самое интересное, что у нас был московский конкурент, который продавал импортное оборудование. Менторы посоветовали познакомиться с ним — и вот теперь это наш партнер, он предлагает клиентам наши мобильные фермы". Почему медицинский фиксатор раскупили как средство от храпа Сергей Шатохин, основатель компании Bazmed, еще четыре года назад работал в сфере транспорта и логистики: придумывал, как организовать транспортные потоки в родном Санкт-Петербурге. А в 2015 году резко слегли его дедушки. Понадобилось покупать много средств для ухода за лежачими больными: от скользящих простыней и бандажных ремней, чтобы передвигать или переносить человека, до средств безопасности, чтобы он не упал или не поранил себя в помутнении сознания.

Описание Сергей Шатохин © Пресс-служба Фонда поддержки социальных проектов

"Я сделал интернет-магазин для родственников лежачих больных. Все, что зарабатывал, покрывало расходы на средства для родственников. Это очень дорогие системы, если делать "полный фарш", — нужны сотни тысяч рублей. И как-то вышло, что я постепенно стал разбираться в рынке. В Китае — очень дешевые средства для ухода, но некачественные, у больного может появиться сыпь на теле от этой ткани. Европейские средства — дорогие. И как-то я купил испанский ремень и "скопировал" его. Испанский образец стоит 25 тыс. рублей, а я теперь повторяю их по цене меньше 3 тыс. рублей. В общем, наладил свое производство. Даю заказы швейным мастерским, а еще привлекаю к работе молодых мам в декрете. Сейчас только у меня возникла трудность — декретные мамы летом разъехались по дачам, я остался без сотрудниц".

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Покупатели товаров Шатохина — родственники лежачих больных, фонды, больницы, хосписы. Он надеется на то, что будет больше работать с государством. Планирует начать участвовать в тендерах. А частные покупатели его удивили, когда неожиданно стали покупать фиксатор для челюсти как средство против храпа. "Мы поняли, что это "заходит" как антихрап, и поставили такое название, — вспоминает Сергей. — Теперь их раскупают мужчины, которые знают, что у них есть такая проблема — храп, сейчас многие знают, что храп — небезобиден, можно задохнуться во сне. А еще иногда женщины покупают эти средства для мужей". Шатохин говорит, что его бизнес прибыльный. Но все, что он зарабатывает, — вкладывает в будущее дела. "Сейчас я собираюсь открывать производство в отдельном здании. Этим займусь как раз после того, как отдохну от акселератора". "Открытая дверь". "Дедсад" и сервис для поиска для сиделок Светлана Миртова, соосновательница (это тоже семейное дело) патронажной службы "Открытая дверь" в Нижнем Новгородле, говорит, что ее бизнес социально-значимый — не только потому, что занимается помощью больным людям и их родственникам. Но и потому, что на работу она принимает в основном женщин старше 50 лет. Сейчас с фирмой работает 230 сиделок. И это очень мало, объясняет она, на 30% меньше, чем нужно. "Главная проблема на рынке патронажа — не хватает сиделок, никто этому не обучает, нам негде взять готового специалиста".

Описание Светлана Миртова © Пресс-служба Фонда поддержки социальных проектов

"Патронажная служба" — это сервис, где родственники больного могут заказать сиделку. Вернее, основное направление. В акселераторе ей подсказали, что неплохо "пойдут" средства медицинского ухода за лежачими больными. А еще здесь она поняла, что ей нужно больше делать упор на работу с крупными компаниями.

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"Очень нам понравилось работать с коорпоративными клиентами. — рассказывает Светлана. — Например, у "Почты России" и "Северстали" есть профсоюзы, которые помогают пенсионерам". Менторы вообще старались подсказать участникам не только, как получше и побольше продать главную услугу, но и что нового придумать. С основателями "Открытой двери" в этом плане было легко, они понимали, как важно пробовать и то и другое. В начале года на базе центра открыли "Дедсад" — это досуговый центр для пожилых людей с деменцией. Место, где родственники могут оставить под присмотром больного, и здесь же им оказывают психологическую помощь". "Светич". Еще один проект, выросший из личной истории Из 51 бизнес-проекта, получившего поддержку в ФПСП, — около десятка занимаются помощью пенсионерам. В списке "прокачавшихся" бизнесменов — четыре пансионата для пожилых людей. Один из них — "Светич" из Обнинска в Калужской области — за два месяца увеличил оборот на 60%, придумал новую услугу, расписал себе план на три года вперед.

Описание Мунир Хайдаров © Пресс-служба Фонда поддержки социальных проектов