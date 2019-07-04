В Минздраве оценили исследование о препятствующем раку продукте

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян подверг сомнению исследования испанских ученых-медиков, согласно данным которых регулярное и умеренное потребление нежирного молока и молочных продуктов может помочь предупредить развитие некоторых хронических заболеваний "Что касается специфических каких-то свойств, я научную литературу не видел, не читал и не знаю об этих суперэффектах, поэтому ничего сказать не могу. Думаю, что это немного преувеличено", - сказал он ТАСС в четверг.

При этом Тутельян отметил, что молоко по своему составу очень полезный продукт, который должен занимать должное место в рационе человека. "Молоко - лучшее создание природы для вскармливания будущих поколений. Прекрасный белок, прекрасный состав микронутриентов, которые есть в молоке. Как пищевой продукт, это один из лучших, который применяется и в детстве, и в старости, и молочные продукты очень полезная составная часть рациона", - добавил диетолог.

Ранее испанские медики, проанализировав несколько десятков работ на тему пользы молока пришли к выводу, что регулярное и умеренное потребление нежирного молока и молочных продуктов может помочь предупредить развитие некоторых хронических недугов, а также мобилизовать организм на борьбу с уже имеющимися. Один из авторов исследования профессор Анхель Хиль отмечает положительное влияние молока и молочных продуктов на течение хронических заболеваний, как болезни сердца, синдром нарушения метаболических процессов в организме человека, рак желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря, диабет второго типа, а также преодоление такой патологии, как разряжение плотности костей человека, ослабление роста мышечной массы.