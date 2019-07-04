Преподаватели МГИМО и школы управления обучат победителей конкурса "Новая высота" в КБР

НАЛЬЧИК, 4 июля. /ТАСС/. Победители первого кадрового конкурса Кабардино-Балкарии (КБР) "Новая высота" пройдут обучение у преподавателей Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Высшей школы государственного управления. Об этом в четверг сообщил журналистам врио главы КБР Казбек Коков.

"Образовательный цикл "Лидерство и развитие регионов", которое организовано автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия страна возможностей" является продолжением работы по подготовке кадров. Сегодня мы обязаны и должны делать все, чтобы дать молодым людям проявить свои таланты, свои возможности, раскрыть себя. Если взять состав лекторов, то это профессиональные люди в разных областях, представители МГИМО, Высшей школы государственного управления, которые смогут раскрыть темы, которые сегодня являются перспективными для развития Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Коков, отметив, что ожидает от курсов положительный эффект.

В четверг в Нальчике открылся первый модуль образовательной программы "Лидерство и региональное развитие", реализуемой на базе ВШГУ РАНХиГС для кадрового резерва республики. Для участия в нем приглашены все 50 победителей первого кадрового конкурса КБР "Новая высота" и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" от Кабардино-Балкарии.

Как сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона, обучение проводится при поддержке администрации главы КБР и АНО "Россия - страна возможностей". Образовательный интенсив состоит из двух модулей (семинары, интерактивные лекции, управленческие тренинги, мероприятия по проектной деятельности) и посвящен развитию Северо-Кавказского региона, а также вопросам личной и командной эффективности.

В финале конкурса "Новая высота" принимали участие 119 человек, их которых 50 вошли в число победителей. По данным администрации главы региона, из них в кадровый резерв органа госвласти КБР и местных администраций включены 3 человека, в состав совета при главе КБР включен один человек, общественным советником главы КБР назначен один человек, на различные должности назначены 5 человек, 25 человек включены в резерв управленческих кадров.