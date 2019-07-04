Один из самых длинных деревянных мостов в России собираются демонтировать

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия по ЧС Белорецкого района Башкирии приняла предварительное решение демонтировать обрушившийся деревянный пешеходный мост. Он известен из эпизода советского сериала "Вечный зов". Работы начнутся после экспертного заключения Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, сообщили ТАСС в четверг в администрации муниципалитета.

"На уровне городской комиссии ЧС принято предварительное решение демонтировать мост. Кроме того, решено обратиться в Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, чтобы они оказали содействие в квалифицированном обследовании моста, для понимания, насколько опасна конструкция и как ее демонтировать", - рассказал представитель администрации.

Деревянный пешеходный мост длиной 550 метров проходит через реку Белая и соединяет город Белорецк со станцией узкоколейной железной дороги, которой пользовались жители близлежащих поселков. После закрытия этого вида транспортного сообщения, мост с баланса Белорецкого металлургического комбината (БМК) был передан городу, но его обслуживание обходилось муниципалитету дорого.

"Мы подавали заявки на федеральное финансирование реконструкции моста, но получили отказ из-за того, что это инфраструктурный объект, бизнес тоже не взял на себя обязательства по содержанию моста", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что БМК на содержание объекта тратил около 2,5 млн рублей в год.

До 2016 года мост был самым длинным в России, позже во Владимирской области возвели деревянный мост, на 5 метров превышающий протяженность белорецкого.