Имена погибших в Баренцевом море подводников увековечат в Кронштадтском Морском соборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску с именами 14 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, установят в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - главном храме Военно-Морского Флота РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель храма.

"На первом этаже собора висят доски со списками всех погибших российских моряков всех кораблей всех флотов до 1918 года. На втором этаже у нас формируется такой же помянник с именами погибших в советское и в постсоветское время. И там будет отдельная доска, посвященная [экипажу] этого глубоководного аппарата. Мемориальную плиту планируется установить в ближайшее время", - сказала собеседница агентства, добавив, что она будет изготовлена из черного мрамора.