Имена погибших в Баренцевом море подводников увековечат в Кронштадтском Морском соборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску с именами 14 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море, установят в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - главном храме Военно-Морского Флота РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель храма.
"На первом этаже собора висят доски со списками всех погибших российских моряков всех кораблей всех флотов до 1918 года. На втором этаже у нас формируется такой же помянник с именами погибших в советское и в постсоветское время. И там будет отдельная доска, посвященная [экипажу] этого глубоководного аппарата. Мемориальную плиту планируется установить в ближайшее время", - сказала собеседница агентства, добавив, что она будет изготовлена из черного мрамора.
Утром в четверг в Кронштадтском Морском соборе прошла панихида по российским морякам. Ее провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, на панихиде присутствовали моряки и офицеры Военно-морского флота РФ, а также прихожане, которые пришли почтить память погибших подводников.
Морской Никольский собор был задуман как Храм-памятник всем когда-либо погибшим российским морякам. На его стенах были расположены черные и белые мраморные доски: черные - с именами офицеров морского ведомства, погибших в боях и при исполнении служебного долга, на белых мраморных досках, расположенных в алтаре, были запечатлены имена священнослужителей, служивших на военно-морских судах и погибших в море.
После революции белые и черные мраморные доски были сняты и пущены на хозяйственные нужды, их восстановили к 100-летию собора в 2013 году.