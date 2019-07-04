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В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Самолет дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги, отметили в министерстве
Falcon 7X EPA/ANDY RAIN
Описание
Falcon 7X
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обратились в Минздрав РФ с просьбой поддержать инициативу покупки самолета Falcon 7X для санитарно-авиационной эвакуации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Имеющийся в распоряжении агентства спецборт Ан-74, который использовался последние 10 лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства. Параллельно с поиском подходящих для замены двигателей в ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя - Falcon 7X", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот самолет дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги.

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