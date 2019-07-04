Посол РФ в Белоруссии встретился с участниками автопробега "Дороги славы - наша история"

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Участники молодежного патриотического общественного движения "Дороги славы - наша история" и одноименного автопробега прибыли в Белоруссию, где с ними в четверг встретился посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Символично то, что вы приехали, когда в Белоруссии отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Нам очень важно сегодня говорить о нашей общей героической истории", - отметил посол РФ.

Мезенцев отметил, что считает важным говорить на тему Великой Победы, учитывая попытки отдельных сил "девальвировать роль советского народа в этой Победе". "Мы рады вас видеть не только в посольстве России, но и в Георгиевском зале нашей дипмиссии. В этом есть великий смысл", - сказал посол РФ в Белоруссии.

Как отметила председатель штаба движения "Дороги славы - наша история" Ася Компаниец, с каждым годом акция приобретает все больший масштаб. "Наш проект уникален тем, что он совместил в себе общие усилия по патриотическому воспитанию со стороны законодательной, исполнительной властей, представителей вооруженных сил и общественных организаций", - сказала руководитель движения.

Она сообщила, что ранее участники движения совершали автопробеги по дорогам России, Белоруссии, Армении. "В этот раз нам доверили большой проект, согласно которому наш маршрут эстафеты памяти проходит по европейской части России, Белоруссии, Польши, Словакии, Венгрии, Сербии", - проинформировала Компаниец. "Наша главная цель - побывать в местах воинских захоронений, поклониться могилам советских солдат и по возможности расположить жителей зарубежных государств к нашей родине России", - отметила руководитель штаба движения "Дороги славы - наша история".

С 2016 года в Ростове-на-Дону и Ростовской области реализуется молодежная благотворительная патриотическая акция "Дороги славы - наша история". За это время акция в формате автопробега была проведена в 14 регионах РФ, четырех регионах Белоруссии, а также в Армении и Грузии. Нынешний автопробег проводится в целях сохранения памяти о подвиге советского народа, формировании положительного образа России среди молодежи государств Евразийского экономического союза и Евросоюза, а также укрепления международных и побратимских связей.