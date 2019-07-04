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Визит Владимира Путина в Италию и Ватикан

Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане

Беседа проходит в закрытом режиме
Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин Вера Щербакова/ТАСС
Описание
Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин
© Вера Щербакова/ТАСС

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Аудиенция проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца, расположенной в крыле третьего этажа, рядом с папскими покоями.

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Как проходит аудиенция у Папы Римского

Папа Римский встретил российского лидера в холле перед библиотекой, у входа в которую возникла небольшая заминка. Путин жестом предложил понтифику войти в комнату для аудиенции, однако Франциск с улыбкой настоял, чтобы гость вошел первым.

Беседа Путина и Папы Римского проходит в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.

Члены российской делегации также ожидают окончания аудиенции в смежной комнате. В российскую делегацию, в частности, входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая, согласно протоколу, прибыла во дворец в темном платье и с темным платком на голове.

Как ожидается, по окончании беседы Папе Римскому представят членов российской официальной делегации. Затем состоится церемония фотографирования и обмен подарками.

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Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичСкворцова, Вероника ИгоревнаВатиканРоссияУшаков, Юрий ВикторовичВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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