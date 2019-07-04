Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Аудиенция проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца, расположенной в крыле третьего этажа, рядом с папскими покоями.

Папа Римский встретил российского лидера в холле перед библиотекой, у входа в которую возникла небольшая заминка. Путин жестом предложил понтифику войти в комнату для аудиенции, однако Франциск с улыбкой настоял, чтобы гость вошел первым.

Беседа Путина и Папы Римского проходит в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.

Члены российской делегации также ожидают окончания аудиенции в смежной комнате. В российскую делегацию, в частности, входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая, согласно протоколу, прибыла во дворец в темном платье и с темным платком на голове.

Как ожидается, по окончании беседы Папе Римскому представят членов российской официальной делегации. Затем состоится церемония фотографирования и обмен подарками.