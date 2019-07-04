Число "стобалльников" ЕГЭ в Санкт-Петербурге выросло почти на 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Число результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые были оценены на максимальные 100 баллов, в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Об этом в четверг сообщила председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

"В этом году петербургские выпускники поставили сразу несколько рекордов. После обработки более чем 92 тыс. работ, написанных выпускниками, получено 548 стобалльных результатов - это первый рекорд. Стобалльных результатов значительно больше, чем в 2018 году - их тогда было 423", - сказала она.

Председатель комитета добавила, что 47 школьников получили 100 баллов сразу по двум предметам, а еще трое - набрали максимальный балл по трем дисциплинам. "Леону [одному из выпускников] не хватило два балла, чтобы сделать абсолютный рекорд и получить четвертый стобалльный результат по физике. Ребята, которые получили три стобалльных результата, один из них из Президентского лицея и два - это наши петербургские хорошие общеобразовательные школы. А это наглядный пример политики выравнивания качества образования в Санкт-Петербурге, благодаря которой хорошие результаты образования сегодня можно получить в любой петербургской школе", - отметила Воробьева.

Глава комитета также напомнила, что в четыре раза в этом году выросло число "стобалльников" по профильной математике - до 82, также зафиксирован рекорд по литературе, количество высших баллов возросло с 61 до 83. "Результаты ЕГЭ по истории: количество стобалльных результатов 30, а в 2018 году их было 9. Информатика: количество стобалльных результатов 42, а в 2018 году- 27", - добавила Воробьева.

Всего для сдачи экзаменов в основной период ЕГЭ в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 34,3 тыс. человек.