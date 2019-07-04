Минпросвещения запустит 1 сентября просветительский портал для семей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Информационно-просветительской портал для семей начнет работу с 1 сентября 2019 года. Он будет содержать информацию по вопросам воспитания и обучения детей, сообщила в четверг глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

"В рамках реализации федерального проекта национального проекта "Образование", так и называется - "Поддержка семей, имеющих детей", создается портал для информационно-просветительской поддержки наших родителей. Портал будет запущен 1 сентября 2019 года", - сказала Васильева на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения".

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.