Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Понтифик в свою очередь преподнес Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт (разновидность гравюры - прим. ТАСС) с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

На медали шестого года понтификата воспроизведена цитата "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне" из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года.