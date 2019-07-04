В МИД России сообщили, что украинские прокуроры не понимают, о чем дело Вышинского

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Украинские прокуроры сами не понимают сути уголовного дела против главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, о чем свидетельствует очередная отсрочка в работе суда. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Не только он [Вышинский], не только его коллеги не понимают о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже сами украинские прокуроры не понимают. Об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке, - подчеркнула Захарова. - Теперь им, оказывается, нужно ознакомиться с делами и материалами".

По словам дипломата, дело требует пристального внимания мирового сообщества.

"Киев, несмотря на консолидированные мнения мировых экспертов, последовательно игнорирует призывы освободить Кирилла Вышинского, открыто игнорирует все заявления ОБСЕ по свободе слова, господина [представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема] Дезира. Еще раз хотела бы повторить, что министерство иностранных дел России эту тему сделала центральной, при комментариях и при обзоре ситуации со свободой слова и правами журналистов, - резюмировала она. - Мы будем и дальше работать с профильными международными структурами, чтобы не ослаблять давление на Украинские власти и вернуть их в правовое русло".

Подольский районный суд Киева в среду из-за неготовности новой группы прокуроров к работе по материалам дела о госизмене и незаконном обороте оружия против Вышинского перенес заседание на 15 июля. В связи с тем, что Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса о том, что к подозреваемым в госизмене в качестве меры пресечения может быть применен только арест, на этих слушаниях ожидалось ходатайство адвокатов обвиняемого о замене содержания под стражей на освобождение под залог.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.