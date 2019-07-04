В Санкт-Петербурге появится 18 новых станций метро к 2029 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают ввода 18 новых станций метро к 2029 году. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина в своем официальном Telegram-канале.

"К 2029 году в Санкт-Петербурге появится 18 новых станций", - сказала она.

Всего к 2032 году городские власти намерены открыть 29 станций метро, сообщал ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей. В бюджете города на 2019 год на расходы по строительству метро предусмотрено 18 млрд рублей.

Руководитель пресс-службы администрации губернатора города также напомнила о готовности компании "Метрострой" к запуску станций Фрунзенского радиуса метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары") к первому сентября 2019 года. В течение 1-1,5 месяцев "Метрострой" перейдет к чистовой отделке.

"Сотни тысяч горожан смогут добираться до работы, учебы, театров, друзей и родственников в разы быстрее чем сейчас", - отметила Карпушина.