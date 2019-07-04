В Мексике полицейские начали бессрочную забастовку и перекрыли несколько улиц в столице

ТАСС, 4 июля. Сотрудники Федеральной полиции Мексики начали бессрочную забастовку в знак протеста против перевода в состав Национальной гвардии, созданной по инициативе президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом сообщила в четверг газета Excelsior.

По ее данным, протестующие перекрыли несколько улиц в Мехико. В частности, из-за акции протеста приостановлено автомобильное движение по одной из важнейших автомагистралей Анильо-Периферико и еще как минимум по двум столичным проспектам. Митинги проходят еще в нескольких мексиканских городах. В них принимают участие несколько сотен человек.

Манифестанты утверждают, что при переходе в Национальную гвардию они потеряют в размере заработной платы, лишатся части бонусов и будут вынуждены мириться с худшими условиями труда.

Глава государства назвал эти заявления несостоятельными. "Для этой акции нет никаких оснований, потому что никто не собирается их увольнять или уменьшать им зарплаты", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, которая транслировалась в четверг в YouTube. По словам президента, за организацией протестов стоят "силы, которые не имеют отношения к Федеральной полиции". Он заявил, что через несколько часов министр общественной безопасности Альфонсо Дурасо Монтаньо объявит имена причастных к этим действиям.

Создание Национальной гвардии - один из центральных пунктов предвыборной программы Лопеса Обрадора, который вступил в должность президента Мексики 1 декабря 2018 года. В ее состав было предложено перейти сотрудникам полиции и военнослужащим. Руководство вновь созданной структуры подчиняется напрямую главе государства. Целью президентской инициативы называлось улучшение ситуации в сфере общественной безопасности.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,13 тыс. человек, на 5,2% больше, чем за тот же период 2018 года.