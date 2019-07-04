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Матвиенко считает, что нужно запретить ученикам носить телефоны в школу

Спикер Совфеда пояснила, что в школах нет условий для хранения гаджетов
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.

"Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", - сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

"С Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, главой Рособрнадзора] и Юрием Петровичем [Зинченко, главой Российской академии образования] наше общее предложение - создать рабочую группу о порядке пользования телефонами в школе. Мы вместе отработаем и готовы будем через месяц вам доложить и принять решение", - сказала Попова.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКравцов, Сергей СергеевичРоссияПопова, Анна Юрьевна
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