Медики раскритиковали подготовленные ко II чтению поправки в законопроекты о защите врачей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищает медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России, распространенном пресс-службой НМП в четверг.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором чтении пакет законопроектов, призванный ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, включая блокирование скорой помощи и других машин экстренных служб на дорогах. Согласно обновленной версии, одним из законопроектов предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование "в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника", повлекшее тяжкий вред для здоровья пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до четырех лет.

"В указанных нормах не идет речь об ответственности за причинение вреда медицинскому работнику. Данные нормы искусственно разделяют врача и пациента, в результате чего приобретают дискриминационный характер - права пациента оказываются выше прав врача на безопасность, - отмечается в заявлении. - Данная норма не защищает и других пациентов, которые оказались без медицинской помощи пострадавшего врача, который не сможет им уже ее оказать".

Подготовленные поправки предлагают дополнить и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье пациента. При этом поправки не предусматривают ответственность за причинение медработнику вреда здоровью легкой и средней тяжести при нападении на него, отмечают в НМП.

"Законопроекты не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным", - сказал президент НМП, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, слова которого проводит пресс-служба.

Предложения Национальной медицинской палаты

Медики считают, что установить причинную связь между действиями лица, препятствующего оказанию медицинской помощи, и указанными в норме негативными последствиями для пациента крайне сложно. В связи с этим представители НМП предлагают альтернативные разработанным Госдумой поправки в УК, а также предложения и замечания по законопроекту.

"Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи должна наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - отмечается в заявлении.

Кроме того, лишением свободы на срок до 10 лет предлагается наказывать человека, применившего насилие в отношении медработника, опасное для его жизни или здоровья. Посягательство на жизнь медика при выполнении обязанностей следует наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты.

"Подобная норма своими карательными свойствами будет выполнять двойную функцию, выполнять превентивную функцию - злоумышленник будет знать о предусмотренной в УК ответственности, кроме того, станет необходимым средством подавления возникшей растерянности среди медицинских работников, опасающихся выезжать по вызову, в особенности в отдаленных районах России", - пояснили в НМП, добавив, что эксперты палаты готовы совместно с депутатами Госдумы более тщательно проработать законопроект.