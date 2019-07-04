Законопроект о молодежной политике будет в ближайшее время внесен в кабмин России

ОРЕНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации планируют в ближайшее время внести законопроект о молодежной политике в правительство РФ. Об этом сообщил в четверг первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко на форуме "Инженеры будущего" в Оренбурге.

"Есть вопрос, который не решен на федеральном уровне - это отсутствие закона о молодежи. Получается уникальная ситуация: в 78 регионах РФ есть законы, которые так или иначе регулируют и регламентируют молодежную деятельность, а на федеральном уровне закона пока нет. В ближайшее время рабочая группа СФ готова внести проект закона о молодежи, молодежной политике в правительство РФ для того, чтобы обсуждать его дальше на всех площадках", - отметил Шевченко.

VIII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проходит с 4 по 13 июля в Оренбургской области. Организаторами мероприятия стали Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство региона, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.