Детский омбудсмен по Подмосковью отметила рост происшествий с несовершеннолетними

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила рост детского травматизма в 2019 году почти по всем показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Проведенный нами анализ детского травматизма за шесть месяцев текущего года в сравнении с тем же периодом 2018 года показал рост практически по всем показателям. По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, за полгода мы потеряли 116 детей, в то время как в прошлом году за тот же период погибло 92 ребенка", - приводятся слова Мишоновой в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, за шесть месяцев 2019 года различные травмы получили 322 ребенка, за аналогичный период 2018 года были травмированы 307 несовершеннолетних.

Детский омбудсмен подчеркнула, что почти в пять раз выросли случаи со смертельным исходом на водоемах. "Наибольший рост показателей детской смертности - в графе "Утопление". С начала года в Подмосковье утонули 24 ребенка, из них 21 - в открытых водоемах, троих детей удалось спасти. Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года в Подмосковье утонули пять детей", - уточнила Мишонова, призвав взрослых проявлять бдительность не только по отношению к своим детям, но и к другим окружающим.