Находящиеся в Турции российские моряки сообщили о невыплате зарплат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Моряки с судна Bertran, которое находится на судоремонтном заводе в Турции, заявили о невыплате заработной платы. Об этом сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

"Несколько членов экипажа судна Bertran (флаг Панамы) обратились в Азово-Донскую территориальную организацию Российского профессионального союза моряков с жалобами на невыплату заработной платы", - говорится в сообщении.

Моряки утверждают, что некоторые из них прибыли на теплоход еще в марте, однако с начала контракта не получали никаких денег, отметили в РПСМ. Судно с декабря 2018 года располагается на судоремонтном заводе в турецком городе Тузла. Уточняется, что в течение последнего месяца никаких работ на судне не проводилось.

В союзе моряков подчеркнули, что члены экипажа устраивались в Best Shipping Management в Ростове-на-Дону, оператор базируется в Белизе.

"Мы пытались связаться с Best Shipping Management, однако безрезультатно: телефонные звонки либо игнорируются, либо заканчиваются ничем. По всей видимости, офиса в Ростове-на-Дону у компании больше нет. Дозвониться морякам мы тоже не можем - сейчас у них нет связи. Мы продолжаем искать способы вступить в контакт с представителями судовладельца", - приводятся в сообщении слова председателя Азово-Донской территориальной организации РПСМ Леонида Глушака.

Отмечается также, что профсоюз готовит документы в Южную транспортную прокуратуру "на предмет выяснения местонахождения компании и проверки законности ее действий в отношении моряков".