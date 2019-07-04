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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

По мнению главы УПЦ КП, Епифаний "стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю"

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

В ходе интервью украинскому изданию "Страна" ему был задан вопрос, почему Епифаний и другие ученики отмежевались от УПЦ КП. "А почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос", - сказал Филарет.

"Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса и учил его. И тот с другими апостолами признавал Иисуса Христа Сыном Божьим, а потом пошел и продал своего учителя за 30 серебряников", - напомнил он Библейскую историю.

Священнослужитель заявил, что ранее считал Епифания достойным, а поэтому и рекомендовал его на пост главы ПЦУ, однако признал, что ошибся. "А понял я это после того, как он стал предстоятелем: он меня откинул и стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю", - уверен Филарет.

Он подчеркнул, что УПЦ КП не признает свою ликвидацию, о которой заявляли в ПЦУ, а сам продолжает считать себя патриархом.

"УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остается. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает - для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП", - подчеркнул он.

Церковные проблемы на Украине и судьба раскольников

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Но затем стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)Епифаний Думенко (украинский религиозный деятель)
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