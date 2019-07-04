В Карачаево-Черкесии достроили храм святых Петра и Февронии

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Строительство храма Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, который был заложен в июле 2014 года, завершилось в городе Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии. Освящение храма состоится 8 июля, сообщил в четверг ТАСС благочинный Северного Карачаево-Черкесского округа Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Александр Нартов.

"Освящение совершит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт", - сказал собеседник агентства, отметив, что освящение назначено на День памяти святых Петра и Февронии и общероссийского праздника - Дня семьи, любви и верности.

Средства на возведение храма выделяла Пятигорская и Черкесская епархия, также помощь оказали местные жители.

Настоятель храма протоиерей Александр Петров отметил, что это единственный храм покровителей семьи святых Петра и Февронии в Пятигорской и Черкесской епархии. Одновременно на одной службе в нем смогут присутствовать около 30 человек. Службы будут проводиться регулярно.