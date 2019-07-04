Ученые просят Росрыболовство сообщать о случаях встречи косаток и белух в море

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Консилиум ученых по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, рассчитывает на сотрудничество Росрыболовства в мониторинге перемещения выпущенных в море млекопитающих. Об этом на пресс-конференции "Итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море" заявил в четверг заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, принимавший участие в операции по спасению морских млекопитающих.

"Мы направили запрос в Амурское территориальное управление Росрыболовства с просьбой дать поручение береговым рыболовным бригадам сообщать о всех случаях встречи косаток и белух и разослали соответствующую форму для заполнения. Сигнал с места позволит расширить сеть нашего мониторинга по побережью моря и в районах промысла. И если нам сообщат с места, что видели в море группу косаток с указанием времени и места, мы будем иметь основания говорить, что животное воссоединилось с дикой природой, это наша цель", - сказал он.

Участие общественников в выпуске белух и косаток

Специалисты консилиума по выпуску косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не возражают против участия общественности и экологов в операции по выпуску морских млекопитающих на волю, однако его формы еще предстоит определить. Об этом на пресс-конференции "Итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море" заявил в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, принимавший участие в операции по спасению морских млекопитающих.

"Мы не возражаем, чтобы присоединилась общественность, но есть такие операции, которые требуют исключительно присутствия одних специалистов. Потому что, безусловно, мы боялись любой формы случайности, провокации - все что угодно могло возникнуть, потому что мы четко осознавали, насколько это ответственный и горячий момент. Поэтому давайте подумаем - где, на каком этапе, что нужно. Не вижу никаких проблем, что касается открытости - мы точно не относимся к тем, кто что-то закрывает", - сказал он.

Колончин отметил, что необходимая информация о ходе операции предоставлялась общественности. "Мы старались всю дорогу, пока везли, выдавать максимум информации, который возможен", - добавил директор ВНИРО.

Ранее "Гринпис России" заявлял, что считает транспортировку первых косаток и белух из бухты Средняя к месту их выпуска в Охотское море проведенной с нарушениями стандартов таких мероприятий, а сам процесс, по мнению экологов организации, не был достаточно прозрачен для общественности.

О ситуации с животными

С лета прошлого года в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

20 июня стало известно, что две косатки и шесть белух из содержащихся в приморской бухте Средней отправлены в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих из бухты Средняя выпустили в море 27 июня. Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выпущенные на свободу животные чувствуют себя нормально.