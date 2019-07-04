Власти Подмосковья увеличат стипендию детям-сиротам с 1 сентября

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дети-сироты из Подмосковья, обучающиеся по очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих, с 1 сентября будут ежемесячно получать увеличенную стипендию губернатора Московской области. Размер стипендии составит 6 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"С 1 сентября каждый проживающий в Подмосковье ребенок-сирота, обучающийся по очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих и переподготовки рабочих будет ежемесячно получать стипендию губернатора Московской области в размере 6 тыс. рублей. Стипендия будет выплачиваться независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение", - процитировали в сообщении Забралову.

Она добавила, что в настоящее время губернаторскую стипендию получают более 3 тыс. детей-сирот, которые проходят обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.

"Уже в новом учебном году данной льготой смогут воспользоваться еще 1283 ребенка-сироты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, а также 467 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Это хорошая поддержка для ребят", - сказала Забралова.

Как пояснили ТАСС в министерстве образования региона, ранее студенты среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих получали 4 тыс. рублей в месяц. Студенты с ограниченными возможностями здоровья, проходящие обучение по программам переподготовки, будут получать данную стипендию впервые.