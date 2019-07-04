ГИБДД и "Автодор" вырабатывают алгоритм повышения скорости на новых участках дорог

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция совместно с "Автодором" вырабатывают алгоритм повышения разрешенной скорости на новых участках дорог. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, выступая на Международном форуме "Инновации в дорожном строительстве", который открылся в Сочи.

"Мы обсуждали с ГК "Автодор", в каком формате мы будем вырабатывать алгоритм повышения разрешенной скорости на новых участках дорог. В ближайшее время мы его отработаем, и на тех участках, которые только открываются, можно будет устанавливать максимальный порог применения скоростного режима", - сказал он.

В ГИБДД пояснили, что речь идет об автомобильных дорогах технической категории 1А, к которым относится, например, М-11 Москва - Санкт-Петербург на всей ее протяженности, где планируется установить максимальную разрешенную скорость 130 км/ч.

Ранее в МВД сообщали, что если будет разработан документ, предусматривающий повышение скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, то необходимо учитывать показатели дорожного движения, транспортно-эксплуатацнонные характеристики участков автомобильной дороги, а также наличие опасных поворотов, перекрестков, наземных пешеходных переходов, аварийно опасных участков, освещения, тротуаров и детских образовательных организаций.

"На территории России ПДД установлен единый порядок дорожного движения, разрешающий в населенных пунктах движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч. Кроме того, владельцам автомобильных дорог разрешается повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью", - напомнили в ведомстве.