Власти Адыгеи повысят производительность труда в регионе за счет эталонных процессов

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи хотят добиться ежегодного повышения производительности труда в регионе за счет внедрения эталонных процессов в различных отраслях. Об этом сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов, комментируя итоги федерального форума "Производительность 360".

"Задача, поставленная президентом - ежегодное повышение производительности труда на 5%, мы хотим достичь этой цели, в том числе за счет сформированного мышления руководства и персонала, и сейчас мы создаем эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта", - сказал Кумпилов.

По его словам, в регионе с октября 2017 года активно реализуется пилотный проект, и сейчас в него вовлечены 33 организации, реализующие 117 проектов в сферах государственного и муниципального управления, управления имуществом, предоставления госуслуг населению, соцзащиты, образования, здравоохранения, науки и культуры. При этом, как заметил Кумпилов, качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз. "Цель работы любого главы региона - это повышение качества жизни населения, без экономического роста достичь этой цели весьма сложно, а без повышения производительности труда невозможен экономический рост", - заметил он.

Кумпилов также рассказал, что в рамках реализации проекта необходимо формировать бережливое мышление как элемент традиционного менталитета. "Думать, избегая потерь, стремиться к постоянному совершенствованию, проявляя заботу о человеке - вот форма мышления, которая должна быть присуща современному человеку в нашей стране", - убежден он. Специально для этого в Адыгее формирование бережливого мышления, по словам Кумпилова, начинается с детского сада, а уже в средней школе набор преподаваемых инструментов расширяется. При этом особое внимание уделяется формированию бережливого мышления у детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этой связи глава республики подчеркнул, что регион ставит перед собой цель до 2024 года вовлечь в систему формирования бережливого мышления весь сектор дошкольного и школьного образования. Сейчас, по его словам, в Адыгее уже реализуется два проекта по созданию обучающих центров для педагогов и воспитателей.

Второй федеральный форум "Производительность 360" проходил в Нижнем Новгороде, его участниками стали более 500 человек из 85 регионов. На форуме обсуждались вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", аспекты внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании.