Часы Джорджа Дэниелса проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную цену $4,5 млн

ТАСС, 4 июля. Карманные часы, созданные знаменитым часовым мастером и изобретателем Джорджем Дэниелсом (1926-2011), ушли с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную сумму в 3,6 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн). Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си.

Хронометр после семи минут торгов приобрел коллекционер, имя которого не называется. Эти часы Дэниелс, которого называют "величайшим часовщиком своего времени", создал в 1982 году в честь первой посадки жителей Земли - американских астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина - на Луну в июле 1969 года. По словам другого известного мастера Роджера Смита, тесно сотрудничавшего с Дэниелсом, стоимость часов отражает их "воздействие на часовую индустрию". "Это исключительное произведение стало еще одним замечательным примером его творчества", - отметил Смит.

Он изготовлял все компоненты для своих творений вручную с нуля, "способствовал продвижению вперед часовой индустрии", добавил эксперт. В 1970-х годах Дэниелс создал механизм коаксиального спуска, который сейчас используется эксклюзивно компанией Omega. Не нуждающийся в смазке, он считается более эффективным и долговечным по сравнению с анкерным.

Прежний рекорд стоимости продажи часов на аукционе принадлежал хронометру Дэниелса из серии Space Traveler, проданному на торгах в 2017 году за 3,2 млн фунтов ($4 млн). Дэниелс издал несколько книг по часовому делу. Всего этот мастер изготовил несколько десятков часов - карманных и наручных.