Выпуск второй партии косаток из бухты Средняя состоится на следующей неделе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вторая партия косаток из бухты Средняя будет выпущена в Охотское море на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции "Итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море" заявил в четверг заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, принимавший участие в операции по спасению животных.

"На следующей неделе будут одни косатки, три-четыре штуки. <…> Группы были сформированы с учетом родственной связи. <…> Мы, к сожалению, технически не можем перевезти всех разом, как предлагают некоторые экологи - у нас нет для этого технических средств", - сказал он.

Бизиков добавил, что в отличие от первой операции, к месту выпуска доставляться будут только косатки или только белухи. "Первый выпуск был двухвидовой, мы поняли, как ведут себя косатки, как - белухи. Последующие выпуски у нас будут одновидовые, в первую очередь будем выпускать косаток. Косатки - приоритет, [так как их необходимо выпустить до сезонной миграции]", - пояснил ученый.

Одной из трудностей, по его словам, является усталость сопровождающих животных специалистов. "Людям надо оттуда вернуться в Среднюю и хотя бы немножко выспаться. За всем этим разговором мы забываем о безопасности людей, которые героически день и ночь 24 часа находятся в ванных с животными", - рассказал Бизиков журналистам.

О ситуации с животными

С лета прошлого года в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Двадцатого июня стало известно, что две косатки и шесть белух из содержащихся в приморской бухте Средней отправлены в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу морских млекопитающих из бухты Средняя выпустили в море 27 июня. Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выпущенные на свободу животные чувствуют себя нормально.