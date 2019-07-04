Уровень младенческой смертности в России снизился за шесть лет более чем на 40%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число случаев младенческой смертности сократилось в России на последние шесть лет на 41%. Об этом заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Россия перешла на новые показатели младенческой смертности в 2012 году. На тот момент показатели младенческой смертности у нас были 8,6 на 1 тыс. рожденных живыми. Это статистический термин, поэтому я называю так, как он называется в статистике. Сейчас [по итогам 2018 года] это 4,7", - сказала она, отметив, что рассчитывает на дальнейшее снижение этого показателя.

При этом Голикова подчеркнула, что речь идет о достаточно динамичных изменениях, несмотря на то, что, по ее словам, "никто не верил, что в РФ так быстро произойдет улучшение показателей младенческой смертности".